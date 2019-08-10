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El Paso saldırganı: Meksikalıları hedef aldım

ABD'nin El Paso kentinde 22 kişinin ölümü ile sonlanan saldırının faili, saldırıda Meksikalıları hedef aldığını söyledi.

İHA | 10.08.2019 - 03:57..
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El Paso saldırganı: Meksikalıları hedef aldım

Soruşturma kapsamında A. Hernandez isimli bir dedektif ile görüşen 21 yaşındaki saldırgan Patrick Crusius, saldırıda Meksikalıları hedef aldığını belirtti.

Dedektif Hernandez'in imzasıyla yayınlanan mahkeme kayıtlarında yer alan bilgilerde şu ifadeler yer aldı:

El Paso saldırganı: Meksikalıları hedef aldım

“Sanık tutuklu bir şekilde polis merkezine aktarıldı. Yeminli beyan veren bir kişi ve dedektif A. Hernandez sanık ile görüşme odasında bir araya geldi."

El Paso saldırganı: Meksikalıları hedef aldım

KATLİAMI NASIL YAPTIĞINI ANLATTI

"Yeminli kişi, sanığa susma hakkını sundu. Öte yandan sanık bu haktan feragat ederek olay hakkında konuşmakta anlaştı. Sanık Teksas Allen’den listelediği noktaya geldiğini ve AK -47 tipi saldırı tüfeği ile ve bir çok şarjör ile mağazadan içeri girdi."

El Paso saldırganı: Meksikalıları hedef aldım

"HEDEFİM MEKSİKALILARDI"

"Saldırgan mağazanın içerisinde AK -47 tüfeği ile ateş açtığını ve bir çok masum kişiyi vurduğunu belirtti. Sanık ‘Meksikalıları’ hedef aldığını söyledi."

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

El Paso saldırganı: Meksikalıları hedef aldım

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