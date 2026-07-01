Ela Rümeysa Cebeci: Nefis insanı bir anda yenmez, doğrulardan milim milim uzaklaştırır

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz aylarda kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isim gözaltına alınmış, saç ve kan örneği vermişti.

Operasyonun ilk dalgasında ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci de gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Aynı operasyonda hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından tutuklanan 10 şüpheliden Adli Tıp Kurumu'nca saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan spiker Ela Rümeysa Cebeci dahil 7 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

TUTUKLANDI

Soruşturmada 8 kişi gözaltına alınmış, aralarında Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 4 zanlı, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Cebeci, daha sonra verdiği ifadelerde ise uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.

TAHLİYE EDİLDİ

24 Nisan'da savcılığa ifade veren Cebeci, uyuşturucu maddeyi kullandığını fakat satmadığını tekrar etti.

Tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci, cezaevinden 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma titizlikle devam ederken, tahliye edilen Cebeci'den dikkat çekici bir paylaşım geldi.

"İNSAN EN ÇOK KENDİSİYLE SINANIR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cebeci, şu ifadeleri kullandı:

“İçeride: İnsan En Çok Kendisiyle Sınanır. Bazı yolculuklar kilometrelerle ölçülmüyor. Benim en uzun yolculuğum, birkaç metrekarenin içinde kendime doğru oldu. İçeri girmeden önce en büyük sınavın özgürlüğümü kaybetmek olduğunu sanıyordum. Yanılmışım.”

"ASIL SINAV, AHLAKINI ŞARTLARA TESLİM ETMEMEKMİŞ"

“Asıl sınav, ahlakını şartlara teslim etmemekmiş. İnsanın en büyük mücadelesi demir parmaklıklarla değil, kendi nefsiyle. Demir kapılar sadece bedeninizi sınırlar. Nefsiniz ise karakterinizi. Aynı ateş, birini küle çevirir; birini çeliğe. Farkı belirleyen şey, yaşadıkları değil; yaşadıkları karşısında verdikleri kararlardır. İnsan en çok, kimsenin onu alkışlamadığı zamanlarda kim olduğunu gösterir.”

"NEFİS, İNSANI BİR ANDA YENMEZ"

“İçeride en çok şunu düşündüm: Nefis, insanı bir anda yenmez. Önce doğrularını tartıştırır. Sonra ilkelerini esnetmeye çalışır. Her tavize makul bir gerekçe bulur. İnsanı, doğrularından milim milim uzaklaştırır. Önce küçük bir taviz ister. Sonra bir tane daha. Çünkü karakter, büyük kararlarla değil; küçük tavizlerle aşınır.”

"İNSAN MAZERETLERİNİ KAYBETTİĞİNDE KENDİSİYLE TANIŞIYOR"

“Viktor Frankl, insanın elinden pek çok şey alınabileceğini; fakat yaşadığı koşullar karşısında nasıl bir tavır alacağını seçme özgürlüğünün elinden alınamayacağını söyler. İçeride bunun ne demek olduğunu anladım. İnsan bazen özgürlüğünü kaybettiğinde değil, mazeretlerini kaybettiğinde kendisiyle tanışıyor. Çünkü dışarıda insanın dikkatini dağıtacak, öfkesini besleyecek, kendini haklı çıkaracak yüzlerce sebep var. İçeride ise geriye tek bir soru kalıyor: “Bütün bunlara rağmen ben nasıl bir insan olarak kalacağım?” Gerçek hürriyet, kapılar açıldığında başlamıyor. Gerçek hürriyet; en zor şartlarda bile ahlakını, vicdanını ve karakterini koruyabildiğinde başlıyor.”

"ACI HERKESİ GÜÇLENDİRMEZ"

“Acı herkesi güçlendirmez. Ama bazı insanlara kendini yeniden inşa etme fırsatı verir. Ben içeride en çok bunu öğrendim. Kendi hatalarımla yüzleştim. Eksiklerimle yüzleştim. Nefsimle yüzleştim. Ve anladım ki insanı büyüten şey, acının kendisi değil; o acının içinden nasıl bir insan olarak çıktığıdır. Bugün en çok şu sözü anlıyorum: “Beni öldürmeyen şey güçlendirir.” -Friedrich Nietzsche”

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin test sonucu pozitif çıktı

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Test sonuçları belli oldu