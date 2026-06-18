Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu soruşturmaları sürüyor...

Geçtiğimiz haftalarda yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında şarkıcı, oyuncu, yönetmen, manken, modacı ve iş insanlarının arasında bulunduğu 23 ünlü isim daha gözaltına alındı.

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Adli Tıp Kurumu, ünlü isimlere yönelik test sonuçlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Test sonuçlarına göre, şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçları pozitif çıktı.

NELER YAŞANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında geçen hafta haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, fenomen Kerimcan Durmaz, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu da bulunuyor.

Daha sonra gözaltına alınanlardan Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet O., Emre T., Hasan V. Reyhan K., Mehmet Y. Tessy Ramos Correria, Eren Y. hakkında tutuklanmıştı.

ESRAR, ÖĞÜTÜCÜ VE HASSAS TERAZİ BULUNDU

Operasyonda manken Tessy Ramos Correira’nın adresinde yapılan aramada 7.43 gram esrar ele geçirildiği öğrenildi.

Mehmet Yıldız’a yönelik yapılan aramada ise bir adet hassas terazi ile bir adet öğütücü bulundu.

Ayrıca Cheeky Clup isimli işletmede gerçekleştirilen aramada ise bir gram esrar ele geçirildiği öğrenildi. İşletmeyle ilgili TCK 191 kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi.