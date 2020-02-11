Elazığ depreminin yaraları sarılıyor

Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin izlerinin silinmesi için Mustafa Paşa ve Sürsürü mahalleleri ile Sivrice ve köylerde, yıkılan binaların enkaz kaldırma, ağır hasarlı yapıların da yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunarak yaraların en kısa sürede sarılması talimatını verdiği deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

YIKIM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Bu kapsamda ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılay, AFAD ve UMKE ile diğer yardım kuruluşlarının çalışma yürüttüğü kentte, depremin izlerinin silinmesi için Mustafa Paşa ve Sürsürü mahalleleri ile Sivrice ve köylerde, yıkılan binaların enkaz kaldırma, ağır hasarlı yapıların da yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.

İlk etapta 5 bin ailenin geçici barınmasının sağlanacağı konteyner kentlerin kurulması için; kent merkezindeki Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent ve Hankendi'nin yanı sıra Sivrice ilçesi Gölbaşı mevkisinde oluşturulan alanlarda ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

MEVSİM DOLAYISIYLA ŞARTLAR DAHA DA ZORLAŞIYOR

Aşağı Demirtaş ve Hankendi'deki alanlarda kurulacak konteynerlerin alt yapı çalışmaları sürerken Kırklar ve Doğukent'te konteynerlerin yerleştirilmesine başlandı.

Kültür Park'ta kurulan çadır kentte kalan, 3 öğün sıcak yemek, ısınma ve diğer ihtiyaçları karşılanan depremzedeler, zorlu kış koşulları nedeniyle geçici barınma ihtiyacını karşılayacak; bir oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşan konteynerlere geçmek için çalışmaların tamamlanmasını bekliyor.

''KONTEYNERLERE GEÇERSEK TEMİZ SUYU BANYOSU HER ŞEYİ OLACAK''

Depremzedelerden Sedat Gezerer, yaptığı açıklamada, depremden önce Karşıyaka Mahallesi'nde oturduklarını, ağır hasar gören evlerine giremediklerini söyledi.

''ÇADIRDA YAŞAMAK ÇOK ZOR''

Gezerer, soğuk hava nedeniyle özellikle çocukların çok zorluk çektiğini dile getirerek, "Çadırda yaşamak zor. Özellikle geceleri çok soğuk oluyor. Yağmur var, tuvalet ihtiyacı zor oluyor, banyomuz yok. Konteyner kent yapılıyor. Bir an önce konteynerlere geçmek istiyoruz. Konteynerlere geçersek temiz suyu, banyosu, her şeyi olacak." dedi.

Mehmet Gezerer ise depremin ardından evlerine giremediklerini, ailesiyle çadırda yaşadıklarını bildirdi.

En çok da soğuk havadan dolayı zorlandıklarını aktaran Gezerer, "Konteynerlere geçsek daha iyi olur. Sıcak suyu ve lavabosu olur. Ailemiz ile rahat ederiz. Konteynerlerin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Allah razı olsun devletten, yemeğimizi, her şeyimizi karşılıyorlar. Ama konteynerlere bir an önce geçmek istiyoruz çünkü hava çok soğuk." diye konuştu.

''KONTEYNERLERE GİTMEK BİZİM İÇİN DAHA GÜVENLİ''

Filiz Güler, deprem nedeniyle çok korktuklarını, evlerde yaşamaktan çekindikleri için ilk günden itibaren çadırda kaldıklarını belirtti.

"Bizlere çadır verdiler, Allah devletimizden razı olsun. Çocuklarım çok sıkıntı yaşıyor. Konteynerlere gitmek istiyoruz. Eve gitmektense can güvenliğimiz için konteynerlere gitmek bizim için daha güvenli. Orada çocuklarımızla daha rahat ederiz." diyen Güler, devlet sayesinde her şeyin daha iyi olacağına inandıklarını aktardı.



Elazığ depreminin yaraları sarılıyor