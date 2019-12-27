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Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Doğu Anadolu'da birçok ilde hissedilen depremin ardından can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Haber Merkezi | 27.12.2019 - 10:15..
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'da saat 10.02 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem kent genelinde şiddetli şekildi hissedildi.

2-3 KÖY EVİNDE ÇATLAK OLUŞTU

Deprem nedeniyle vatandaşlar bulundukları yerlerden panikle dışarı çıktı. Elazığ Valiliği koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesine gittiği ve alan taraması yaptığı bildirildi. Şu ana kadar sadece ilçeye bağlı bir köyde 2-3 evde çatlak olduğuna dair ihbar geldiği öğrenildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan, AFAD 4.9'luk deprem sonrası 3.8, 3.5 ve 2.6 şiddetinde artçı depremler meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası Valilik kararıyla kentteki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Depremi şiddetli şekilde hissettiklerini belirten vatandaşlar, korkuyla hemen dışarı çıktıklarını aktardı.

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