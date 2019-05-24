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Elazığ'da gri listedeki PKK'lı etkisiz hale getirildi

Elazığ'da yapılan operasyonda gri listede aranan terörist Ferhat Akgün etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 24.05.2019 - 00:26..
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Elazığ'da gri listedeki PKK'lı etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu”nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan sözde Amed eyaleti Görese alan sorumlusu Sorej Tatvan kod adlı Ferhat Akgün isimli terörist olduğu tespit edildi.

Elazığ'da gri listedeki PKK'lı etkisiz hale getirildi

GRİ LİSTEDE ARANIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristler ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu”nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan sözde Amed eyaleti Görese alan sorumlusu Sorej Tatvan kod adlı Ferhat Akgün isimli terörist olduğu belirtildi.

Elazığ'da gri listedeki PKK'lı etkisiz hale getirildi

KARARLI OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları'nın kooridnasyon içerisinde yürüttüğü operasyonlar büyük bir kararlılık ile deam ediyor. Özellikle PKK/KCK terör örgütü ile mücadelesini etkin ve kararlılıkla devam ederken, şehit edilen sivil vatandaş ve güvenlik güçlerinin de kanı yerde bırakılmıyor.

Etkisiz hale getirilen BTÖ mensupları, 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı Bölgesinde yürütülen operasyonda sığınak girişine tuzaklanan mayın/EYP düzeneğinin patlaması neticesinde J.Kd.Çvş. Ümmet Ufacık, J.Uzm.Çvş.Kadir Çakı, J.Uzm.Çvş. Fatih Uysal isimli personelimizin şehit edilmesi ile yine aynı operasyonda J.Uzm.Çvş. Alper Coşkun ve Silvan Onbaşılar köyü Güvenlik Korucusu Seyithan Bilgiç’in yaralanması olaylarının faili olduğu öğrenildi

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