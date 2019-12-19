Elazığ'da işsiz babanın valiliğe sitemi

Elazığ'da yapılan röportajda Deniz Taze isimli bir vatandaşın sitemi, büyük yankı uyandırdı.

Evli ve bir çocuk sahibi olan Deniz Taze; uzun zamandır iş aradığını, Elazığ Valiliği'nden ve milletvekillerinden yardım talep ettiğini ancak kimsenin sesine kulak vermediğini söyledi.

"BANA DİYOR Kİ PEÇETE SAT"

Eve ekmek götüremediğini, aylardır iş aramasına rağmen İŞKUR'un da istihdam yaratmadığını söyleyen Taze, "Benim siyasetim ekmeğimdir. Benim devletim o. İntiharın seviyesine gelmişim ben. Vali Sekreteri'nin karşısına çıkmışım, sırtımı sıvazlıyor diyor ki; peçete sat. Bu ahlaksızlığın en büyüğüdür. Karşı taraftaki insana teklif edilecek en büyük ahlaksızlıktır. Herkes her mesleği severek yapsın. Ama mecburiyetten açlıktan yapmasın. Ben intiharın seviyesine gelmişim.,

SOSYAL GÜVENLİĞE GİDİYORUM SIRTIMI SIVAZLIYOR, BANA İŞ LAZIM

Örnek bu yazı ne? Çocuk parası için gitmişim. Ne yazıyor abi burada? Ayşegül Taze, nakdi para yardımınız kabul edilmedi. Bu devletin aynı kurumu değil mi? Sosyal güvenliğe gidiyorum, sırtımız sıvazlıyor. Bana iş lazım. İntiharın eşiğine geldim ben. Eşimden mi ayırlayım? Günde 1 ekmek yiyorum." diye konuştu.

Elazığlı vatandaşın işsizlik isyanı -VİDEO