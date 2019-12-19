taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9397
Euro
6.6029
Altın
1476.71
Borsa
110870.95
Gram Altın
281.994
Bitcoin
42121.91

Elazığ'da işsiz babanın valiliğe sitemi

Elazığ'da iş bulamadığı için bunalıma giren vatandaşın isyana sosyal medyada yayılmaya başladı.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 15:41..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Elazığ'da işsiz babanın valiliğe sitemi

Elazığ'da yapılan röportajda Deniz Taze isimli bir vatandaşın sitemi, büyük yankı uyandırdı.

Evli ve bir çocuk sahibi olan Deniz Taze; uzun zamandır iş aradığını, Elazığ Valiliği'nden ve milletvekillerinden yardım talep ettiğini ancak kimsenin sesine kulak vermediğini söyledi.

"BANA DİYOR Kİ PEÇETE SAT"

Eve ekmek götüremediğini, aylardır iş aramasına rağmen İŞKUR'un da istihdam yaratmadığını söyleyen Taze, "Benim siyasetim ekmeğimdir. Benim devletim o. İntiharın seviyesine gelmişim ben. Vali Sekreteri'nin karşısına çıkmışım, sırtımı sıvazlıyor diyor ki; peçete sat. Bu ahlaksızlığın en büyüğüdür. Karşı taraftaki insana teklif edilecek en büyük ahlaksızlıktır. Herkes her mesleği severek yapsın. Ama mecburiyetten açlıktan yapmasın. Ben intiharın seviyesine gelmişim.,

SOSYAL GÜVENLİĞE GİDİYORUM SIRTIMI SIVAZLIYOR, BANA İŞ LAZIM

Örnek bu yazı ne? Çocuk parası için gitmişim. Ne yazıyor abi burada? Ayşegül Taze, nakdi para yardımınız kabul edilmedi. Bu devletin aynı kurumu değil mi? Sosyal güvenliğe gidiyorum, sırtımız sıvazlıyor. Bana iş lazım. İntiharın eşiğine geldim ben. Eşimden mi ayırlayım? Günde 1 ekmek yiyorum." diye konuştu.

Elazığlı vatandaşın işsizlik isyanı -VİDEO

Elazığ'da işsiz babanın valiliğe sitemi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Bana kimse ceza yazamaz' diyen sürücü gözaltına alındı

'Bana kimse ceza yazamaz' diyen sürücü gözaltına alındı

384
Türkiye dahil 11 ülkede Google servisleri çöktü

Türkiye dahil 11 ülkede Google servisleri çöktü

104
Erdoğan'dan İslam ülkelerinin liderlerine mülteci uyarısı

Erdoğan'dan İslam ülkelerinin liderlerine mülteci uyarısı

166
Balıkesir Belediye Başkanı'ndan itiraf gibi açıklama

Balıkesir Belediye Başkanı'ndan itiraf gibi açıklama

334
'Adnan Oktar evlatlarımı benden çaldı'

'Adnan Oktar evlatlarımı benden çaldı'

82
İdlib'den 50 bin mülteci Türkiye'ye geliyor

İdlib'den 50 bin mülteci Türkiye'ye geliyor

403
Cristiano Ronaldo'dan harika kafa golü

Cristiano Ronaldo'dan harika kafa golü

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir