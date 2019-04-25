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Elbistan fazla yağış alınca, kurban kesildi

çiftçiler,"şükür kurbanı" keserek, dualarını etti. Türkiye'nin dördüncü büyük ovasında bu yıl bereketli yağışların olduğunu dile getirildi.

AA | 25.04.2019 - 16:30..
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde önceki yıllarda yaşanan kuraklık dolayısıyla yağmur duasına çıkıp kurban kesen çiftçiler, bu kez yağışların bolluğuna şükretmek için kendi aralarında topladıkları parayla büyükbaş hayvan aldı.

BEREKETLİ YAĞIŞLAR DÜŞTÜ

İğde Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, kurban kestikten sonra şükür duası etti. İğde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Yahya Marangoz, Türkiye'nin dördüncü büyük ovasında bu yıl bereketli yağışların olduğunu dile getirdi.

Elbistan fazla yağış alınca, kurban kesildi

"ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLECEK"

Tarım alanlarının suya doyduğunu belirten Marangoz, "Mahalle halkının destekleriyle aldığımız kurbanı şükür için kestik. İnşallah bu yıl hasat mevsiminde çiftçilerimizin yüzü gülecektir. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Elbistan fazla yağış alınca, kurban kesildi

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