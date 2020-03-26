Koronavirüsle tüm dünyada mücadele devam ederken, temizlik açısından da birçok önlemler alınıyor...

Özellikle, hastalar ile temasa geçen sağlık çalışanları dezenfekte konusunda daha çok özveri gösteriyor. Sağlık çalışanlarının beraberinde birçok vatandaş önlem amacıyla maske ve eldiven kullanıyor.

MASKE VE ELDİVENİ DOĞRU ÇIKARTMA YÖNTEMİ

Maske ve eldivenlerin tek kullanımlık oldukları unutulmadan, sürekli olarak yenilenmesi ile birlikte, kullanılan bu malzemelerin nasıl doğru çıkarıldığı da oldukça önemli.

Bir sağlık çalışanı ise sosyal medyada, maske ve eldivenin doğru çıkarımını anlatan bir video paylaştı.

Eldiven ve maske nasıl doğru çıkarılır?