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Elektrik tüketimi nisanda azaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin elektrik tüketiminde nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre nisan ayında 22 milyar 610 milyon 850 bin kilovatsaat tüketildi.

AA | 02.05.2019 - 09:55..
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Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,76 azalarak 22 milyar 610 milyon 850 bin kilovatsaat oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan derlenen verilere göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 802 milyon 421 bin kilovatsaatle 19 Nisan'da, en düşük tüketim ise 633 milyon 878 bin kilovatsaatle 28 Nisan'da gerçekleşti.

EN ÇOĞU DOĞALGAZ SANTRALLERİNDEN KARŞILANDI

Nisanda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,76 azalarak 22 milyar 610 milyon 850 bin kilovatsaate gerilerken, elektrik üretimi ise yüzde 0,71 artışla 22 milyar 783 milyon 796 bin kilovatsaate yükseldi. Elektrik üretiminin yüzde 13,69'u doğalgaz santrallerinden, yüzde 13,86'sı ithal kömür ve yüzde 17,25'i yerli kömür santrallerinden karşılandı.

RÜZGAR ENERJİSİNİN PAYI

Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 43,75'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 6,50 oldu. Kalan yüzde 4,95'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

ELEKTRİK İHRACATI YÜZDE 313 ARTTI

Türkiye'nin elektrik ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,3 azalarak, 120 milyon 357 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl nisanda 232 milyon 735 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti. Nisanda elektrik ihracatı da yüzde 313 artarak, 293 milyon 393 bin kilovatsaate yükseldi. 2018 Nisan'da 70 milyon 989 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, mart sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 89 bin 132 megavata ulaştı.

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