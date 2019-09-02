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Elektrikli uçan taksi VoloCity test edildi

Alman kuruluşu Volocopter'ın, gelecekte hava taksi hizmetleri için geliştirdiği yeni uçan taksisi VoloCity, deneme uçuşu gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 02.09.2019 - 15:24..
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Alman kuruluşu Volocopter, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, dünyanın ilk hava  taksisini ürettiklerini açıklamıştı. Siyah ve beyaz tasarımıyla dikkat çeken ve iki adet yolcu kapasitesine sahip VoloCity isimli uçan taksi, Helsinki Havalimanı'nda başarıyla test edildi.

Elektrikli uçan taksi VoloCity test edildi VİDEO

Tamamen elektrikle çalışan uçan taksi, tıpkı bir helikopter gibi dikey iniş ve kalkış gerçekleştirebiliyor. Üzerinde 18 adet pervanesi bulunan VoloCity, uçuş esnasında dengeyi sağlamak için üzerinde bir de dengeleyici barındırıyor.

ŞEHİR İÇİNDE KULLANILACAK

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni uçan taksi, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 35 kilometre menzile kadar yolcu taşıyabiliyor. Bu menzil ilk başlarda size biraz düşük gelse de uçan taksinin amacının, şehir içi yolcu taşımacılığı olduğunu hatırlatalım.

VoloCity ile yolculuk yapmak ise sandığınız kadar tehlikeli değil. Araç, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın uyguladığı yerel güvenlik standartlarının tamamını karşılıyor. Bu nedenle tamamen yasal olarak yolcu taşımacılığı yapacak bu yeni hava aracı, gerekli altyapıların sağlanmasından sonra hizmet vermeye başlayacak.

volocity

volocity

volocity

volocity

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