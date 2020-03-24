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Elektronik imzada algoritma değişikliğine gidildi

Elektronik imza oluşturma ve doğrulama verileri ile özetleme algoritmalarında daha gelişmiş ve güvenli SHA2 ve SHA3 kullanılacak.

AA | 24.03.2020 - 13:13..
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elektronik imza

Elektronik imza ya da sayısal imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik verilere deniyor.

E-imza olarak da bilinen bu sistem, elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir

elektronikl imza

YENİ TEBLİĞ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, imza oluşturma ve doğrulama verileri ile özetleme algoritmalarında daha gelişmiş ve güvenli SHA2 ve SHA3 kullanılacak.

Düzenleme sonrası geçerli kılınan algoritma ve parametreler ise 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli olacak.

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları, kendi imza oluşturma ve doğrulama verilerine ilişkin yeni standartlara 1 yıl içinde uyum sağlayacak.

Instagram: @eshteknoloji

Elektronik imzada algoritma değişikliğine gidildi

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