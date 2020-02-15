Bir ay arayla aynı sokakta ikinci kez vuruldu

1 Elektroşokun işlemediği adamı 6 kişi durdurdu ABD'de bulunan bir havalimanında elektroşokun etki göstermediği yolcu, uzun uğraşlar sonucu etkisiz hale getirildi. O anlar ise kameraya yansıdı.

2 Elazığ ve Malatya'daki esnafa faizsiz kredi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deprem bölgesindeki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini açıkladı.

3 Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi Kadir Şeker'in telefon kayıtlarına göre, kadın ve sevgilisi Özgür Duran'ı daha önceden tanımadığı belirlendi.

4 İzmir'de 497 kilo kaçak gri civa ele geçirildi İzmir'in Foça ilçesinde jandarmanın düzenlediği civa operasyonunda 4'ü satmaya, 4'ü de almaya çalışan toplam 8 kişi gözaltına alındı.

5 Ayağıyla çizdiği resmi Erdoğan'a hediye etmek istiyor Konya’da yaşayan Ayşe Yılmaz, doğuştan kolları olmamasına rağmen, ayaklarıyla gerçekleştirdiği ahşap yakma sanatını dünya çapında ilerletmeyi hayal ediyor.

6 Çay paketlerinin arasında uyuşturucu ele geçirildi Kırıkkale'de bir şüphelinin çantasında çay paketlerinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.