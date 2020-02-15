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Elektroşokun işlemediği adamı 6 kişi durdurdu

ABD'de bulunan bir havalimanında elektroşokun etki göstermediği yolcu, uzun uğraşlar sonucu etkisiz hale getirildi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Haber Merkezi | 15.02.2020 - 11:31..
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ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda prolem çıkaran bir yolcu, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmek istendi.

ELEKTROŞOK ETKİLİ OLMAYINCA 6 KİŞİ MÜDAHALE ETTİ

Güvenlik güçleri, yolcuya elektroşok kullanarak müdahale etmek istedi fakat çabaları sonuç vermedi. Görevlilere uzun bir süre direnen yolcu, daha sonra polislere saldırmaya başladı.

Elektroşokun işlemediği adam uzun uğraşlar sonucu çıkan arbedede 6 kişi tarafından 6 kişi tarafından güçlükle durduruldu.

Elektroşokun işlemediği adamı 6 kişi durdurdu

Elektroşokun işlemediği adamı 6 kişi durdurdu

Elektroşokun işlemediği adamı 6 kişi durdurdu

Elektroşokun işlemediği adamı 6 kişi durdurdu

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