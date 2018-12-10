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Elon Musk Tesla ismini 75 bin dolara satın aldı

Elon Musk ve kurucu ortakları, 2004 yılında “Tesla” isim hakkını 75 bin dolara aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 14:06..
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Tesla'nın sahibi Elon Musk ve kurucu ortakları, 2004 yılında “Tesla” isminin kullanım hakklarını satın aldıklarını açıkladı. Tesla CEO'su, pazar akşamı yayınlanan 60 dakikalık bir röportajda; 2004 yılında bilim insanı ve mühendis Nikola Tesla'nın adını taşıyan Tesla Motors'un sahibi Brad Siewert'dan 75 bin dolar karşılığında isim hakkını aldığını açıkladı.

Elon Musk Tesla ismini 75 bin dolara satın aldı

Elon Musk Twitter'dan yaptığı açıklamada, 2004 yılının sonlarında 75 bin dolara “Tesla” isim hakkını aldıklarını, ve satın almadan önceki alternatif ismin 'Faraday' olduğunu takipçileri ile paylaştı.

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