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Emekliler maaşını evden alabilecek

Salgın tedbirleri kapsamında ‘bankaya gitmeyin’ çağrısı yapılan emeklilere, talep ederlerse maaşları evde ödenecek.

AA | 18.03.2020 - 09:54..
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Türkiye'de koronavirüslü ilk vakanın tespit edilmesinin ardından turizmden ulaşıma, sanayiden eğlence sektörüne kadar çeşitli önlemler alındı.

Bu önlemler arasında bankalar da tedbirlerini genişletti.

Emeklilere ise “bankalara gitmeyin” çağrısı yapıldı. Böylelikle talep edildiği taktirde maaşlar evlerde ödenebilecekti.

EVDE EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

‘Emekli maaşımı evde almak istiyorum’ diyen emekliler için müjdeli haberi, SGK verdi. SGK'nın açıklamasında, tüm emeklilerin talep etmeleri halinde maaşlarının evde ödeneceği duyuruldu. Özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi. Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları, e-Devlet’ten yapılabilecek.

Emekliler maaşını evden alabilecek

7 GÜN 24 SAAT YAPILABİLECEK

Türkiye Bankalar Birliği'nden alınan bilgilere göre; emekliler promosyon işlemlerini banka şubelerine gitmek yerine internet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezleri, ATM ve SMS kanallarından, 7 gün 24 saat esasına göre yapabilecek.

GÜNLÜK LİMİT ARTIRILDI

Öte yandan, ATM'den günlük para çekme limiti artırıldı. Bankaların, dijital kanallarının kullanılması yönünde uyarılar yapıldı. Diğer banka ATM'lerinin kullanımından alınan ücretler kaldırıldı. Şirketler çalışma sistemlerini değiştirdi, birçok firma evden çalışma yöntemine geçti.

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