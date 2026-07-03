Emeklilere bir müjde daha: Promosyonlar güncellendi! İşte yeni maaşlara göre banka promosyonları

Temmuz ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte emekli maaşlarına yüzde 17,76 oranında zam yapıldı.

Ardından gözler bir kez daha banka promosyonlarına çevrildi.

Maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan ya da mevcut promosyonunu yenilemek isteyen milyonlarca emekli, hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığını araştırıyor.

Bankalar ise yeni müşteri kazanmak ve mevcut müşterilerini elde tutmak için promosyon tutarlarını güncellerken, nakit ödemenin yanı sıra ek kampanyalar ve çeşitli avantajlar da sunuyor.

Peki, Temmuz 2026'da hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların güncel emekli maaşı promosyon kampanyaları...

Akbank

SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren emekliler, 20.000 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanabiliyor.

Ayrıca otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcaması ve yakınını davet etme kampanyalarıyla birlikte toplam ödül 50.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Yapı Kredi

Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ek kampanyalar ve bankacılık ürünlerinin kullanılması halinde toplam ödeme 30.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

QNB

QNB, emekli maaşını taşıyan müşterilerine nakit promosyonun yanı sıra çeşitli ek avantajlar sunuyor. Kampanya kapsamında toplam ödeme 31.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

ING

ING, koşulsuz olarak 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verirken, ek kampanyalar ve bankacılık ürünlerinin kullanılmasıyla toplam ödül 28.000 TL'ye kadar yükseliyor.

Garanti BBVA

Garanti BBVA'nın emeklilere sunduğu kampanyada, maaşını taşıyan müşteriler nakit promosyonun yanı sıra Bonus ve ek ödüllerle birlikte 25.000 TL'ye varan avantaj elde edebiliyor.

İş Bankası

İş Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Maximum Kart ve ek kampanyalarla birlikte toplam ödeme 25.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

TEB

TEB, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine nakit promosyonun yanı sıra otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi halinde ek ödeme yapıyor. Toplam promosyon tutarı 21.000 TL'ye kadar ulaşıyor.

DenizBank

DenizBank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre nakit promosyon verirken, ek kampanyalarla birlikte toplam ödeme 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

VakıfBank

VakıfBank, emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak harcamalara bağlı ek ödemeler sayesinde toplam promosyon tutarı 30.000 TL'ye kadar yükseliyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, SGK tarafından belirlenen maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye kadar emekli promosyonu ödemesi yapıyor.

Halkbank

Halkbank da SGK'nın belirlediği promosyon tutarları doğrultusunda emekli maaşını taşıyan müşterilerine 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon sağlıyor.

Vakıf Katılım

Vakıf Katılım'ın emekli kampanyasında, maaş tutarı ve kampanya şartlarına göre toplam promosyon ödemesi 40.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.