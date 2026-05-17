Emeklilerin bayram ikramiyesi ve maaş ödemeleri başlıyor

Milyonlarca emeklinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinde süreç bugün (17 Mayıs) itibarıyla başlıyor.

Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibine verilecek 4 bin liralık bayram ikramiyesi, belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara yatırılacak. Emekli maaşları da aynı dönemde ödenecek.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ MAAŞ GÜNÜNE GÖRE YAPILACAK

SSK kapsamında aylık alan emekliler için ödeme tarihleri maaş alma günlerine göre farklılık gösterecek.

Buna göre maaşını 17-22 Mayıs tarihleri arasında alan emeklilerin ikramiye ve aylıkları aynı günlerde hesaplarına aktarılacak.

23-24 Mayıs tarihlerinde maaş alan SSK emeklilerinin ödemeleri 21 Mayıs’ta yapılacak.

Maaş günü 25-26 Mayıs olan emekliler ise ödemelerini 22 Mayıs’ta alacak.

BAÜ-KUR EMEKLİLERİNİN ÖDEME TAKVİMİ

BAĞ-KUR kapsamında aylık alan emeklilerin maaş ve ikramiye ödemeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Maaş günü 25-26 Mayıs olanlara ödemeler 21 Mayıs’ta yapılırken, 27-28 Mayıs tarihlerinde maaş alanların hesaplarına ise 22 Mayıs’ta ödeme yatırılacak.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak.