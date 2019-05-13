Emekliye ikramiye mayıs ayında ödenecek

Geçen yıl hayata geçen emeklilere dini bayramlarda ikramiye verilmesi uygulaması, bu yıl da devam ediyor.

Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacak. Memur maaş ödemeleriyle çakışma olmayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

İKRAMİYE ARTACAK MI

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

Mayıs ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de Ramazan Bayramı’nda ikramiye alabilecek. Ancak, haziranda emekli olacak kişiler ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı’nda almaya hak kazanacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA PAYLARI ORANINDA ÖDENECEK

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si bağlanmış olan eşe 500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 250 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olan dul eşe ise 750 lira ikramiye verilecek.

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye ödenecek.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK ÖDEME

SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek.

Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.