Emel Sayın'dan derin yırtmaçlı elbise

Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi 75 yaşındaki Emel Sayın, İstanbul'daki bir mekanda konser verdi.

Bu gece için özel olarak diktiği sarı bir kostümle sahneye çıkan Emel Sayın, hem göze hem de kulağa hitap etti.

"HER ŞEYİ MODACIMA BIRAKTIM"

Modacısının bu konserde sarı kostüm giydirmek istediğini belirten Sayın, "Her şeyi ona bıraktım. 2020'nin son felaketi. Şuraya iğne mi taksak dedim. Son anda yetişti, biraz kilolu görünebilirim... Şunu çıkarayım mı bilemiyorum. Sıkılırsam çıkaracağım, aç, aç derseniz açacağım..." diyerek herkesi güldürdü.

"ÇOK SEVİLİN GENÇLER"

14 Şubat Sevgililer Günü'nü günler öncesinden kutlayan sanatçı, "Bize güzellikler getirsin o özel gün. Hepinize sevgi dolu ömürler, hayatlar, yıllar diliyorum. Hem çok sevin hem çok sevilin gençler. İnşallah Sevgililer Gününüz şimdiden kutlu olsun" dedi.