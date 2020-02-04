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Emel Yıldırım: Kadına saygım sonsuz

1993 Türkiye İkinci Güzeli Emel Yıldırım geçen hafta verdiği bir röportajda 'Kalın bacaklılara tayt yakışmıyor' açıklamasıyla tepki çekmişti.

Haber Merkezi | 04.02.2020 - 08:08..
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1993 Türkiye İkinci Güzeli 46 yaşındaki Emel Yıldırım, 2017’de modacılığa soyunup kıyafet tasarımı yapmaya başlamıştı.

Kendi adıyla parfüm de çıkaran Yıldırım, geçen hafta verdiği bir röportajda “Bazen yolda görüyorum; maşallah hiç spor yapmamış genç kızlarımız kalın kalın bacakları olduğu halde tayt giyiyor” demişti. Bu sözleri de tepki çekmişti.

"HERKES ZAYIF OLACAK DİYE BİR ŞEY OK"

Emel Yıldırım eleştiriler üzerine önceki gün şu açıklamayı yaptı: “Bu masumane röportajın beni ve kilolu ‘bayanları’ bu kadar üzeceği hiç aklıma gelmezdi. Yanlış anlaşıldım. Bilen bilir; asla kilo karşıtı değilim. Herkes zayıf olacak diye bir kaide yok. Kilolu insanlar tayt giyeceği zaman bir iki unsura dikkat eder, hoş durur düşüncesiyle söylemiştim. Kadına saygım sonsuzdur.”

Emel Yıldırım: Kadına saygım sonsuz

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