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Emina Jahovic ile Sadettin Saran ayrıldı

Mustafa Sandal'dan boşanır boşanmaz Sadettin Saran'la aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic'in yine yüzü gülmedi.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 05:48..
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Birkaç ay önce görüşmeye başlayan ve kasım ayında birlikte basın mensuplarının karşısına çıkarak ilişkilerini ilan eden Emina Jahovic ile Sadettin Saran, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.

İLİŞKİDE RESMİYET İSTEDİ

Çiftin bu kararı birkaç hafta önce aldığı konuşulurken ayrılık gerekçesiyle ilgili de bir iddia ortaya atıldı.

Ayrılığa Jahovic’in ilişkiye resmiyet kazandırmak istemesinin ve bu düşüncesini ünlü işadamına da açmasının yol açtığı ileri sürüldü.

AİLEYE SOKMUŞTU

Sadettin Saran, sevgilisi Emina Jahovic'i geçtiğimiz ay ailesiyle tanıştırmıştı.

Emina Jahovic ile Sadettin Saran ayrıldı

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