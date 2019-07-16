1 Trafik kazası geçiren hala ve yeğen hayata tutunamadı Bolu'da otomobilin orta refüjdeki yön tabelası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Zeynep ve yeğeni Rüveyda Kaya yaşamını yitirdi.

2 Galatasaray, Samatta için teklif yapacak Falcao ve Chicharito gibi dünyaca ünlü golcülere talip olan Galatasaray, bu isimlerden sonuç alamayınca Genk'in forveti Mbwana Samatta'ya yöneldi.

3 Emina Jahovic ile Sadettin Saran tatilde Emina Jahovic ile Sadettin Saran, önceki gün soluğu Yunanistan'da aldı.

4 15 Temmuz'da 34 kişiyi şehit edenlerin cezası onandı İstinaf Mahkemesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında, eski Yarbay Turgay Ödemiş'in de aralarında olduğu 99 kişinin mahkumiyet kararı ile 1 asteğmen ve 43 erin beraat kararını onadı.

5 Taksiciler yine ÖTV muafiyeti istiyor Çalışma ruhsatı olmayan taksicinin kaldırımdaki yayaya çarptığı haberinin geldiği gün de, taksiciler yine kendilerine imtiyaz talep etti.

6 Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belli oldu İstanbul; 131,6 milyar dolar marka değeri ve 100 üzerinden 88,65 marka gücü skoru ile Türkiye’nin en değerli ve en güçlü büyükşehir markası oldu.