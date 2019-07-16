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Emina Jahovic ile Sadettin Saran tatilde

Emina Jahovic ile Sadettin Saran, önceki gün soluğu Yunanistan'da aldı.

Haber Merkezi | 16.07.2019 - 11:37..
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7 aylık aşklarına Şubat'ta nokta koyan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile Sadettin Saran ikilisi, geçen ay sessiz sedasız barışmıştı.

Gözde çift, önceki gün de soluğu Yunanistan'ın Leros Adası'nda aldı. Sırp şarkıcı ile iş adamı, barışmayı mavi turda kutladı.Emina Jahovic ile Sadettin Saran tatilde

GÜNLÜĞÜ 46 BİN TL

55 yaşındaki Saran, kendinden 18 yaş küçük Jahovic'le aşk kaçamağı için günlüğü 7 bin 150 euro'luk (46 bin lira) gulet kiraladı. 6 kabinli 43 metrelik gulette aşk tazeleyn çift, sosyal medyadan paylaşımlarda buluyor.

JAKUZİ BİLE VAR

Sekiz personelin hizmet verdiği ve yedi yıldızlı otel konforu sunan teknede jakuzi ile koşu bandı da mevcut.

Emina Jahovic ile Sadettin Saran tatilde

Emina Jahovic ile Sadettin Saran tatilde

Emina Jahovic ile Sadettin Saran tatilde

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