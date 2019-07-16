Emina Jahovic ile Sadettin Saran tatilde

7 aylık aşklarına Şubat'ta nokta koyan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile Sadettin Saran ikilisi, geçen ay sessiz sedasız barışmıştı.
Gözde çift, önceki gün de soluğu Yunanistan'ın Leros Adası'nda aldı. Sırp şarkıcı ile iş adamı, barışmayı mavi turda kutladı.
GÜNLÜĞÜ 46 BİN TL
55 yaşındaki Saran, kendinden 18 yaş küçük Jahovic'le aşk kaçamağı için günlüğü 7 bin 150 euro'luk (46 bin lira) gulet kiraladı. 6 kabinli 43 metrelik gulette aşk tazeleyn çift, sosyal medyadan paylaşımlarda buluyor.
JAKUZİ BİLE VAR
Sekiz personelin hizmet verdiği ve yedi yıldızlı otel konforu sunan teknede jakuzi ile koşu bandı da mevcut.