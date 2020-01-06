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Emina Jahovic: Mustafa ile sıkı arkadaşız

Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı Mustafa Sandal’dan 1.5 yıl önce boşanmıştı.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 07:25..
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Yeni yıla aşksız giren Emina Jahovic, 10 yıl evli kaldığı Mustafa Sandal’dan 1.5 yıl önce boşanmıştı.

"BİR DAHA OLMAZ"

Bir yıl aşk yaşadığı Sadettin Saran’dan da ayrılan Emina “Yılbaşını eski eşiniz ve çocuklarınızla kutladınız, yeniden bir araya gelir misiniz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Hayır, ikinci kez olmaz. Mustafa ile gerçekten sıkı arkadaşız. Boşanırken bile çok iyiydik. Hatta adliyeden çıkıp eve birlikte döndük. Çocuklarla sofraya oturup döner yedik.

Kavga-dövüş ayrılanlar bizi örnek almalı. Biz birbirimizi hala seviyoruz. Evet aşk bitti, ama saygıya devam ediyoruz.”

"İLİŞKİ İSTEMİYORUM"

Emina Jahovic “Aşk hayatınızda bir gelişme var mı?” sorusu karşısında güldü: “Böyle o kadar mutlu ve huzurluyum ki şimdilik bir ilişki istemiyorum. Ailem ve dostlarım da yanımda"

Emina Jahovic: Mustafa ile sıkı arkadaşız

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