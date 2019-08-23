Emine Bulut cinayetinde kan donduran detaylar

Kırıkkale'de işlenen Emine Bulut cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Korkunç cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Çocuğunu görme bahanesiyle Emine Bulut ile buluşan Fedai Baran, cinayetin ardından üzeri kanlı bir şekilde taksiye bindi.

"HAYVAN KESTİM"

Üzerindeki kanı soran taksiciye "Hayvan kestim" diyen cani, 8 liralık taksi ücretini ödemek için 10 lira verdi ve para üstünü almadı.

ALKOL ALDI, TEHDİT TELEFONU AÇTI

Ardından soluğu tekel bayiinde alan Fedai Baran, alkol aldıktan sonra Emine Bulut'un babasını cep telefonundan aradı.

Baba Bulut'u "Kızını öldürdüm, seni de öldüreceğim" diye tehdit etti.

Fedai Baran'ın evlilik döneminde Emine Bulut'a sık sık şiddet uyguladığı öğrenildi.

Gözleri önünde annesi vahşice öldürülen 10 yaşındaki küçük kız ise dedesi ve dayısının yanında.

Acılı aile, Kırıkkale'deki evde taziyeleri kabul ediyor.