taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7449
Euro
6.3665
Altın
1511.9
Borsa
96454.81
Gram Altın
278.92

Emine Bulut cinayetinde kan donduran detaylar

Emine Bulut'un vahşice öldüren Fedai Baran, cinayetin ardından üzerinde kanı görenlere hayvan kestiğini söyledi ardından kayınpederini ölümle tehdit etti.

Haber Merkezi | 23.08.2019 - 17:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Kırıkkale'de işlenen Emine Bulut cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Korkunç cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Çocuğunu görme bahanesiyle Emine Bulut ile buluşan Fedai Baran, cinayetin ardından üzeri kanlı bir şekilde taksiye bindi.

"HAYVAN KESTİM"

Üzerindeki kanı soran taksiciye "Hayvan kestim" diyen cani, 8 liralık taksi ücretini ödemek için 10 lira verdi ve para üstünü almadı.

ALKOL ALDI, TEHDİT TELEFONU AÇTI

Ardından soluğu tekel bayiinde alan Fedai Baran, alkol aldıktan sonra Emine Bulut'un babasını cep telefonundan aradı.

Baba Bulut'u "Kızını öldürdüm, seni de öldüreceğim" diye tehdit etti.

Fedai Baran'ın evlilik döneminde Emine Bulut'a sık sık şiddet uyguladığı öğrenildi.

Gözleri önünde annesi vahşice öldürülen 10 yaşındaki küçük kız ise dedesi ve dayısının yanında.

Acılı aile, Kırıkkale'deki evde taziyeleri kabul ediyor.

Emine Bulut cinayetinde kan donduran detaylar

Emine Bulut cinayetinde kan donduran detaylar

 

 

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emine Bulut'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu

Emine Bulut'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu

559
Emine Bulut'u öldüren katilin ifadesi

Emine Bulut'u öldüren katilin ifadesi

401
Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

159
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

182
Sturridge'nin sevgilisi: Türkiye farklı anlatılıyor

Sturridge'nin sevgilisi: Türkiye farklı anlatılıyor

120
Motoru yok denilen THK uçaklarının yeni görüntüleri

Motoru yok denilen THK uçaklarının yeni görüntüleri

313
Angelina Jolie'nin duygusal anları

Angelina Jolie'nin duygusal anları

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir