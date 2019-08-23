Emine Bulut'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu

Kırıkkale'de 18 Ağustos akşam saatlerinde Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda, eski eşi Emine Bulut (38) ile F.B. (43) arasında tartışma yaşandı.

KIZININ YANINDA BIÇAKLADI

F.B., 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan F.B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.