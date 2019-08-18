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Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi

Eminönü Alt Geçit Çarşısı'nda incelemelerde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, beklemediği sözlerle karşı karşıya kaldı.

AA & Ensonhaber | 18.08.2019 - 13:19..
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Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi

Megakent İstanbul'u etkisi altına alan yağışlar birçok ilçede büyük hasarlara neden oldu.

Yağışlardan en çok etkilenen yerlerden biri de Eminönü Alt Geçit Çarşısı'ydı.

Su baskınları nedeniyle esnaf büyük bir maddi zararla karşı karşıya kaldı.

İstanbul aşırı yağışlarla mücadele ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Bodrum'da tatildeydi.

Bu sabah İstanbul'a dönen İmamoğlu, Eminönü'nden incelemelerde bulunurken esnafın tepkisiyle karşılaştı.

Beklemediği tepki nedeniyle şaşkına dönen Ekrem İmamoğlu, esnafı sakinleştirmeye çalıştı.

"NEREDESİNİZ BAŞKANIM"

Yaşadığı hasar nedeniyle üzüntülü olan esnaf, "Başkanım biz dün niye kimseye ulaşamadık. Nerdesiniz başkanım. Bizi yalnız bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi VİDEO

Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi

Kısa süre önce İBB Başkanlığı görevine seçilen Ekrem İmamoğlu, ikinci kez tatile çıkmıştı.

İmamoğlu'nun ikinci Bodrum tatili, İstanbulluların tepkisine neden olmuştu.

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