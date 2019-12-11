Emlak şirketinden çalışanlarına büyük ikramiye

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde bulunan Baltimore şehrindeki St. John Properties isimli emlak şirketi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği tatil eğlencesine ilişkin ödemeleri duyurdu.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Edward St. John, her bir çalışanın görev süresine bağlı olarak ortalama 50 bin dolar (290 bin TL) aralığında ikramiye alacağını açıkladı.

HER BİRİ 290 BİN TL KAZANDI

Başkanın sözleri karşısında çalışanlar, inanıp inanmamak arasında gidip gelirken kimi çığlık attı kimi de şaşkın şaşkın baktı. Daha sonrasında her bir çalışan patronları tarafından dağıtılan kırmızı zarfı açarak, ne kadar ikramiye aldığını gördü. Çalışanlar ortalama 50 bin dolar (290 bin lira) aldı. Bu jest karşısında adeta nefesleri kesilen çalışanlar, birbirleriyle kucaklaştı.

PATRON KONUŞTU

St. John, sekiz eyalette 2 milyon metrekareye yakın ofis, perakende satış ve depo alanı geliştirerek bir dönüm noktasına ulaştıkları için herkese fazladan nakit para verebileceklerini söyledi.