100 bin liraya kadar cezası var! Satış ilanları tedbirleri yarın yürürlükte Ticaret Bakanlığı, yapılan şikayetleri değerlendirdi. Satış sitelerinde yayınlanan taşınmaz ve ikinci el araç ilanlarına belirli kriterler getirerek fiyatların fahiş artmasının önüne geçiyor. Uygulama 1 Kasım'dan itibaren başlayacak.

AA

Haksız kazanç sağlamak için ilan sitelerine ilan vererek fiyatları yukarı çekenler alınan önlemlerle aynı faaliyeti yürütemeyecek, yasaklara uymayan siteler de cezalandırılacak.

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul ve ikinci el taşıt satışlarında sahte ilanlarla spekülatif fiyat oluşumlarını engellemek amacıyla ilan yasağı uygulanması getirdi.

Bakanlık, internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşların mağdur edildiğinin gözlemlenmesi üzerine bazı kararlar aldı.

Resmi Gazete'nin 31 Ağustos 2023 tarihli sayısında yayınlanan düzenlemelerle taşınmaz ticareti ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapıldı ve 2 aylık da geçiş süresi tanındı.

İlan verenlerin açık kimliği gizlenecek

Bu değişikliklerle ilan sitelerinde açık kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin engellenmesi amaçlandı.

Kişiler kendilerinin ve yakınlarının aracının ilanını verebilecek

Buna göre, kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmeyen taşınmaz veya taşıtın ilana konulması 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacak.

Emlak komisyoncuları yetki belgesi ile ilan verebilecek

Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleriyle doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabilecek.

İlan sitelerine yükümlülük verildi

Düzenlemeyle ilan sitelerine de üyelikten veya ilanın yayınlanmasından önce ikinci el taşıtın veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapma yükümlülüğü getirildi.

Sahte ilanlar önlenecek

Böylece, tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve ilan sitelerinde yer alan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Her bir aykırılık için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası

Düzenlemeler uyarınca, mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

"Tapu ve ilan fiyatı farkı takip edilecek"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan da 1 Kasım'dan itibaren ilan portallarına sorumluluk getiren bir düzenleme yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

Sayın Bakan yeni bir yönetmelik çıkardı, bu konuyu çok önemsiyor. O köpük fiyatların kalkması, sahte ilanların kalkması için kimlik doğrulaması ile yetki belgesi olmadan hiç kimse gayrimenkul ilanı veremeyecek. Biz de bunu destekliyoruz, Sayın Bakan'a da bu desteğimizi ilettik.

"İlan portallarının altyapıları buna göre ayarlamış olmalı"

İlan portallarının bu sisteme geçişe hazır olmasının önem taşıdığını vurgulayan Taylan, şunları kaydetti:

İlan portallarının altyapılarını buna göre ayarlamış olmaları gerekiyor. Geçmezlerse büyük ceza var. Her bir ilan için 100 bin lirayı bulan ceza söz konusu. Bu şekilde binlerce ilan var. Sektöre düzen geleceğini, köpük fiyatların düzeleceğini, gayrimenkul fiyatlarının bir nebze aşağı doğru düşmeye başlayacağını bu yönetmelikle göreceğiz. Sahte ilanların bu saatten sonra olması söz konusu değil. Ayrıca ilan fiyatıyla tapu fiyatı arasındaki fark da takip edilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)