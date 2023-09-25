AB ülkelerinde ev sahipliği oranı inişe geçti İnsanların barınma ihtiyaçları günümüzde riskli hale geldi. Sadece Türkiye'de değil gelişmişlik düzeyi yüksek bölgelerde de konut edinme ve kira sorunu artmaya devam ediyor.

AA

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Avrupa Birliği'nde (AB) yaşayan nüfusun yüzde 69,9'u kendi konutunda yaşıyor.

Ev sahipliği oranı Almanya'da yüzde 49,1, Avusturya'da yüzde 54,2, Danimarka'da ise yüzde 59,2 seviyelerinde bulunuyor.

Aynı oranın Hırvatistan'da yüzde 90,5, Macaristan'da yüzde 91,7, Slovakya'da yüzde 92,9 Romanya'da ise yüzde 95,3 seviyelerinde olduğu görülüyor.

Avrupa Birliği'nde nüfusun yüzde 43,8'i ipotek veya konut kredisi olmadan borçsuz olarak sahibi tarafından kullanılan bir konutta yaşıyor.

Bu oran AB üyesi olan 10 ülkede yüzde 60'ın üzerinde seyrediyor. Borçsuz ev sahipliği oranı en yüksek yüzde 93,9 ile Romanya'da bulunurken, Hırvatistan yüzde 82,8, Bulgaristan yüzde 82,6 ile Romanya'yı takip ediyor.

AB nüfusunun yüzde 30,1'i kirada

Buna karşılık, AB nüfusunun yüzde 30,1'i ise kiralık konutlarda yaşıyor. Almanya yüzde 50,9 ile kiracı oranı en yüksek ülke olarak öne çıkıyor. Almanya'yı yüzde 45,8 ile Avusturya, yüzde 40,8 ile Danimarka, yüzde 35,3 ile Fransa izliyor.

Avrupa'da kira ve konut ödemeleri öncelikli bir gider

Avrupa İstatistik Ofisi'nde yer alan bir diğer veriye göre, barınma maliyetleri çoğu zaman birçok hane için harcamaların en büyük bileşenini oluşturuyor.

Kira ya da konut taksitlerindeki artışlar potansiyel olarak diğer harcamaların (temel ihtiyaçlar gibi) ertelenmesine veya iptal edilmesine yol açıyor.

Barınma maliyetini yüzde 5'in altında bildirilen ülkeler

Buna göre, barınma maliyeti yüzde 5'in altında bildirilen ülkeler arasında, Litvanya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İrlanda ve Macaristan bulunuyor.

Buna karşılık Yunanistan yüzde 28,8 ile en yüksek orana sahip olurken, bunu, yüzde 15,5 ile Danimarka, yüzde 12,5 ile Hollanda, yüzde 11,6 ile Bulgaristan, yüzde 11 ile Almanya takip ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)