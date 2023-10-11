ABD'de mortgage faizi zirveye çıktı ABD'de konut edinmek üzere 15 ya da 30 yıl vadelerde alınan kredilerin faizleri 23 yılın zirvesine çıktı.

AA

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,53'ten yüzde 7,67'ye çıkarak, 2000'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Böylece mortgage faizi yükselişini 5'inci haftaya taşıdı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,86'dan yüzde 6,97'ye çıktı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 6 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Finansman başvuruları yüzde 0,3 arttı

Söz konusu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 0,3'lük artış kaydetti.

Ortalama faiz oranı 2000'den bu yana en yüksek seviyede

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının 2000'den bu yana en yüksek seviyede olduğunu ve bir ay öncesine kıyasla 40 baz puan arttığını belirtti.

"Satın alma başvuruları geçen yılın yüzde 20 gerisinde"

Mortgage başvurularının hala durgun olduğunu ve son yılların en düşük seviyelerine yakın seyrettiğini kaydeden Kan, satın alma başvurularının geçen yılın neredeyse yüzde 20 gerisinde olduğunu aktardı.

Ortalama kredi büyüklüğü düşüyor

Kan, yeniden finansman başvurularının da sınırlı olmaya devam ettiğini ve ortalama kredi büyüklüğünün 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)