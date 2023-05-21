ABD'de nisanda ikinci el konut satışları geriledi ABD'de ikinci el konut satışları, nisanda aylık bazda beklentinin altında kalarak, yüzde 3,4 azaldı.

AA

National Association of Realtors (NAR), nisan ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de ikinci el konut satışları, nisanda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 3,4 azalarak 4,28 milyona geriledi.

İkinci el konut satışlarının 4,3 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Marttaki azalış nisanda da devam etti

İkinci el konut satışları, martta yüzde 2,6 azalışla 4,43 milyon olarak gerçekleşmişti.

Satışlar yıllık bazda yüzde 23,2 azaldı

Ülkede ikinci el konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,2 azaldı.

Konut fiyatları

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları da nisanda yıllık bazda yüzde 1,7 düşerek 388 bin 800 dolara geriledi.

Mortgage oranları

NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ev satışlarının artıp azaldığını ancak son dönemdeki düşük seviyelerin üzerinde kaldığını belirterek, son birkaç aydaki iş kazanımları, sınırlı konut envanteri ve dalgalanan mortgage oranlarının konut talebinde bir "itme-çekme" ortamı oluşturduğunu kaydetti.