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    ABD'de ulusal konut fiyat endeksi yüzde 20'nin üzerinde arttı

    ABD'de açıklanan konut fiyat endeksi verilerine göre; mart ayında konut fiyatları yüzde 20,6 artış gösterdi.
    • 31.05.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 18:11
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    ABD'de ulusal konut fiyat endeksi yüzde 20'nin üzerinde arttı

    ABD'de konut fiyatları 4. ayda da yükselişini sürdürdü.

    S&P CoreLogic Case-Shiller, mart ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayınladı.

    Geçen yıla kıyasla yüzde 20,6 arttı

    Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,6 arttı.

    Konut fiyatlarındaki artışın hızlandığını gösteren endeks, şubatta yıllık bazda yüzde 20 artmıştı. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise martta yıllık bazda yüzde 21,2 arttı.

    Piyasa beklentilerini aşarak rekor tazeleyen verinin bu dönemde yüzde 20 artması bekleniyordu. Endeks, şubatta yüzde 20,3 artış kaydetmişti.

    Konut fiyatlarının yüksek olduğu kentler

    Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 34,8 ile Tampa, yüzde 32,4 ile Phoenix ve yüzde 32 ile Miami oldu.

    Analistler, konut kredisi faiz oranları ve inşaat maliyetlerindeki artışın alım gücü üzerinde baskı oluşturmaya başlamasına karşın konut piyasasının ilk çeyrekte güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

    ABD de ulusal konut fiyat endeksi yüzde 20 nin üzerinde arttı #1


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