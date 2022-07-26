ABD'de ulusal konut fiyat endeksi yüzde 19,7 yükseldi

ABD'de mayıs ayına ait konut fiyat endeksleri açıklandı. Konut fiyat endeksini S&P CoreLogic Case-Shiller araştırıyor.

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7'lik artış kaydetti.

Yapılan çalışmaya göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,7 arttı.

AA'nın haberine göre konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden endeks, nisanda yıllık bazda yüzde 20,6'lık artış göstermişti.

Konut kredisindeki faiz oranlarındaki artış ve yüksek enflasyon piyasayı soğuttu

Analistler, konut kredisi (mortgage) faiz oranlarındaki artış ve yüksek enflasyonla konut piyasasının soğuduğunu ve konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını belirtti.





Endeks yıllık bazda yüzde 20,5 arttı

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise mayısta yıllık bazda yüzde 20,5 arttı.

Piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşen verinin bu dönemde yüzde 20,6 artması bekleniyordu. Endeks, nisanda yüzde 21,2'lik artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 36,1 ile Tampa, yüzde 34 ile Miami ve yüzde 30,8 ile Dallas oldu.