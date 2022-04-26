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    ABD'de yeni konut satışları düşüşünü sürdürdü

    Yeni konut satışları, martta aylık yüzde 8,6 azalışla 763 bine gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşıdı.
    • 26.04.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 18:06
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    ABD'de yeni konut satışları düşüşünü sürdürdü

    ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

    AA'nın haberine göre; ülkede yeni konut satışlarımartta, bir önceki aya kıyasla yüzde 8,6 azaldı.

    763 konut satıldı

    ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 763 bin yeni konut satıldı. Düşüşünü üçüncü aya taşıyan yeni konut satışlarının 765 bin olması öngörülüyordu.

    Şubat ayındaki düşüş martta da devam etti

    Yeni konut satışları, şubatta yüzde 1,2 azalışla 835 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

    Yeni konut satışları martta, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 12,6'lık azalış kaydetti. ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yüzde 21,4 artarak 436 bin 700 dolara yükseldi.

    ABD de yeni konut satışları düşüşünü sürdürdü #1


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