ABD'de yeni konut satışlarında artış ABD'de konut satışlarında mortgage kredisindeki faiz artışı nedeniyle yeni ev başvuruları azalmıştı. Ancak yayınlanan bir raporla temmuz ayındaki konut satışı artışı gözler önüne serildi.

AA

Dünya genlinde konut satış rakamları ekonominin bir göstergesi olarak yakından takip ediliyor.

ABD'de "Nüfus Sayımı Bürosu ile Konut ve Kentsel Gelişim Dairesi" tarafından yayınlanan bir rapora göre, ABD'de yeni konut satışları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,4 arttı.

Yeni müstakil ev satışlarının mevsimsellikten arındırılmış yıllık 714 bin seviyesinde olduğu belirtildi.

Satılan yeni müstakil evlerin sayısını gösteren yeni ev satışlarının geçen ay 705 bin olduğu tahmin ediliyordu.

Haziran ayı rakamı 697 binden 684 bine revize edildi.

Temmuzda konut satışları yıllık bazda yüzde 31,5 oranında arttı

Temmuz ayında yeni konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 oranında artarak 543 bin seviyesinde gerçekleşti.

Ortalama fiyat 513 bin dolar

Rapora göre temmuz ayında satılan yeni konutların ortalama satış fiyatı 436 bin 700 dolar, ortalama fiyatı ise 513 bin dolar oldu.