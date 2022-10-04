Petrol
89.66
0.90%
Euro
18.3871
0.88%
Dolar
18.5753
0.14%
Altın
1.019
0.54%
Borsa
3414
0.00%
Bitcoin
372.748
3.46%
BTXN Coin
11.20
4.96%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Adana'da afet konutları tamamlandı

    Bölgede 2 yıl önce yaşanan orman yangınının izleri silindi. Evleri tamamlanan yangınzedelere anahtar teslimi yapılacak.
    • 04.10.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 10:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da afet konutları tamamlandı

    Yangın bölgelerinde TOKİ konutları inşa edilmeye devam ediyor...

    Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos 2020 tarihinde başlayan orman yangını, 3  gün boyunca devam etti.

    Evler tamamlandı

    8 mahallede etkili olan yangının ardından çalışmalara başlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen evler ve ahırlar tamamlandı.

    Adana'da afet konutları tamamlandı VİDEO

    Adana da afet konutları tamamlandı #1

    Anahtar teslimi için geri sayım başladı

    Depreme ve yangına dayanıklı 1'inci sınıf kalite malzemeler ile inşa edilen evlerin teslimatı için geri sayım başladı.

    Öte yandan 2 bin 675 hektar orman arazisinin de yeniden yeşermeye başladığı görüldü.

    Adana da afet konutları tamamlandı #2

    "Yol ve elektrik sistemi sorunları çözüldü"

    İHA'nın aktarımına göre; evlerin teslimatı öncesi bölgede çalışmaları sürdüren firma yetkilisi Mustafa Sızmaz, “Temelinde yaklaşık 4 tondan fazla demir kullanıldı. Evler 2+1 olarak inşa edildi. 29 ev ve 6 ahırın yapımını tamamladık. Yol ve elektrik sistemi sorunları çözüldü, şu an elektrik bağlantıları yapılıyor. 100 metrekare olan evlerimiz su ve elektrik aboneliklerinin tamamlanmasının ardından ev sahiplerine teslim edilecek.” dedi.

    Adana da afet konutları tamamlandı #3

    Adana da afet konutları tamamlandı #4

    Adana da afet konutları tamamlandı #5

    Adana da afet konutları tamamlandı #6


    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
    Medya

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

    Emin Pazarcı: Yandaş olmak fondaş olmaktan iyidir
    Medya

    Emin Pazarcı: Yandaş olmak fondaş olmaktan iyidir

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir