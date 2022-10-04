Bölgede 2 yıl önce yaşanan orman yangınının izleri silindi. Evleri tamamlanan yangınzedelere anahtar teslimi yapılacak.

Yangın bölgelerinde TOKİ konutları inşa edilmeye devam ediyor...

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos 2020 tarihinde başlayan orman yangını, 3 gün boyunca devam etti.

Evler tamamlandı

8 mahallede etkili olan yangının ardından çalışmalara başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen evler ve ahırlar tamamlandı.

Adana'da afet konutları tamamlandı VİDEO



Anahtar teslimi için geri sayım başladı

Depreme ve yangına dayanıklı 1'inci sınıf kalite malzemeler ile inşa edilen evlerin teslimatı için geri sayım başladı.

Öte yandan 2 bin 675 hektar orman arazisinin de yeniden yeşermeye başladığı görüldü.

"Yol ve elektrik sistemi sorunları çözüldü"

İHA'nın aktarımına göre; evlerin teslimatı öncesi bölgede çalışmaları sürdüren firma yetkilisi Mustafa Sızmaz, “Temelinde yaklaşık 4 tondan fazla demir kullanıldı. Evler 2+1 olarak inşa edildi. 29 ev ve 6 ahırın yapımını tamamladık. Yol ve elektrik sistemi sorunları çözüldü, şu an elektrik bağlantıları yapılıyor. 100 metrekare olan evlerimiz su ve elektrik aboneliklerinin tamamlanmasının ardından ev sahiplerine teslim edilecek.” dedi.