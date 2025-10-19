Aidat artışlarının arkasındaki nedenler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apartmanlarda aidatlar; günümüz şartlarına, değişen kurallara, site yöneticilerinin sorumlulukların artmasına ve enflasyona bağlı olarak yükseliyor.

Uzmanlar, aidatlardaki artışın nedenlerini şöyle sıralıyor:

1-) Personel maliyetlerindeki yükseliş.

2-) Temizlik ve bakım giderlerinin enflasyona bağlı olarak katlanması.

3-) Yedek parça, yenileme, tamir, yalıtım giderlerinin döviz ve enflasyon artış oranlarının üzerinde artması.

4-) Yönetim ve teknik hizmetlerin profesyonelleşmesi ve profesyonel site yönetimi maliyeti.

5-) Kayıt dışı çalışan sayısının azalması, iş güvenliğinde profesyonellerden hizmet alma zorunluluğu, cezaların uygulanır hale gelmesi, şikayetlerin incelemeye tabi tutulması.

6-) Havuz, güvenlik, asansör gibi özel tesislerin artan işletme maliyeti.

7-) Asansör, elektrik sistemleri, makine ve ekipmanların yıllık fenni muayenelerinin maliyeti.

8-) Su giderlerinde küresel ısınma, su stoğunun azalması ile getirilen artışlar.

YAZLIKLARDAKİ AİDAT ARTIŞLARI

Özellikle Bodrum ve Fethiye gibi yazlık bölgeler başta olmak üzere, Muğla’da aidatlarda yaşanan rekor artışlar son bir yılda yüzde 134, son üç yılda ise yüzde 455'e ulaşarak dikkat çekiyor. Bunun nedenleri arasında ise şunlar yer alıyor.

9-) Havuzlu, güvenlikli ve geniş sosyal alanlı sitelerin çokluğu.

10-) Profesyonel yönetimlerin etkinliği.

11-) Pandemi ve sonrasında uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile bu bölgelere yerleşen beyaz yakalıların yoğunluğu.

12-) Erken yaşta emeklilik ile emekliliğe hak kazananların bir yandan kendi işlerine devam etmeleri, yaşlanan nüfusun bu bölgelerde yaşamak istemesi.