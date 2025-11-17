Tesis Yönetim Yasası Meclis'te! Fahiş aidat dönemi bitiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gayrimenkullerde talep edilen aidatlar, ödeme güçlüğü çeken mal sahipleri ve kiracılar için bir sorun olmaya devam ediyor.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için oluşturulan "Tesis Yönetim Yasası" Meclis'e geldi.

Bu yasa; iş yerlerini, konutları ve sanayi sitelerini yakından ilgilendiriyor.

FAHİŞ AİDAT ARTIŞLARI DURACAK

Düzenleme geçtiğinde fahiş aidat artışları durdurulacak. Aidatlar devlet güvencesine alınacak.

TÜFE'NİN ÜZERİNDE ARTIŞA İZİN YOK

Apartman yönetiminin genel kurulu toplanıp gerekli karar alınmadan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) o ay açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinde artış yapılamayacak.

SADECE AİDAT DEĞİL EK MASRAFLAR DA OY ÇOKLUĞUYLA ALINACAK

Site sakinleri ek bir hizmet için ortak karar alırsa, bu maliyet yine maliklerin oy çokluğu ile kabul edilmek zorunda. Bunun için yasada bulunan "Malik çoğunluğu olmadan artış yapılmayacak." maddesi, yasa taslağının en önemli maddesi konumunda.

AİDATLAR DEVLET GÜVENCESİNDE OLACAK

Meclis'e gelen "Tesis Yönetim Yasası" ile birlikte aidatların devlet güvencesine alınması bekleniyor.

TESİS YÖNETİM ŞİRKETLERİNDEN HİZMET ALANLAR

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişi, bir tesis yönetim şirketinden hizmet alarak yaşıyor. Bu nedenle yasa, günlük hayata doğrudan temas eden en kritik düzenlemelerden biri olarak kabul ediliyor.

Yasanın görüşülerek, son halinin verildikten sonra 2026'da uygulamaya geçmesi bekleniyor.