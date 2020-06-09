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    Ajda Pekkan'ın villası satışta

    Ajda Pekkan'ın villası satışta

    Villasını 46 milyon liraya satışa çıkaran Ajda Pekkan; bu fiyata zam yapmadığını, satışa hazır olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2020 - 14:31
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    Ajda Pekkan'ın villası satışta

    Süperstar Ajda Pekkan, İstanbul Sarıyer'deki villasını uzun zamandır satmaya çalışıyor.

    Süper lüks villasına 46 milyon lira değer biçen Ajda Pekkan, nakit yapılacak satışla farklı alanlara yatırım yapacak.

    ZAM YAPTINIZ MI SORUSU

    Arnavutköy'de magazin muhabirlerinin satışa çıkardığı villasıyla ilgili sorduğu soruyu cevaplayan Ajda Pekkan, "Fiyat aynı. Alıcısı varsa da hemen satabilirim." dedi.

    Bilindiği üzere kredi paketlerinin hazırlanması üzerine birçok mülk sahibi, satıştaki konutlara zam yapmıştı.

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