Alaçatı'da 128 dönümlük arazi satışa çıktı

Çeşme Alaçatı'da 127 bin 897 metrekarelik arsa, 529 milyon TL (tahmini) bedelle açık artırmayla satışa çıkarıldı. İhaleye ilişkin birinci satış günü 19 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

En ünlü turizm merkezlerinden biri olan Çeşme Alaçatı'da 127 bin 897 metrekarelik (yaklaşık 128 dönüm) arsa, 529 milyon TL (tahmini) bedelle satışa çıktı.

ANKA'nın haberine göre; Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, Alaçatı Mahallesi Çiftlik Azmağı mevkiindeki 4164 ada, 4 parselde kayıtlı 127 bin 897 metrekarelik 'ticari konut' imarlı arsanın satışını açık artırmayla yapacağını belirtti.

Geçen yıl 147 milyon TL'ye alıcısı çıkmamıştı

Doğal sit alanında kalan ‘ticari konut’ imarlı arsa, geçen yıl da 147 milyon TL bedelle satışa sunulmuş ancak alıcı çıkmamıştı.

128 dönümlü arazinin bedeli 529 milyon TL Kaplan Akalın ve Lütfi Koparal'ın zilyetinde bulunan yaklaşık 128 dönümlük lüks oteller bölgesindeki arazi için 529 milyon TL muhammen (tahmini) bedel belirlendi.

Hem koruma bölgesi hem doğal sit alanı

Açık artırma ilanında, doğal sit alanında kalan arsanın imar durumuna ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"1/1000 ölçekli Alaçatı kıyı kesimi ilave revizyon koruma amaçlı revizyon uygulama imar planında konut (konut artı turizm) alanı olarak planlanan alanda kalmaktadır. 27.04.2018 tarihli 76074 sayılı bakan oluru ile onanan İzmir 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 11.01.2018 gün ve 306 sayılı kararı eki haritada sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilen doğal sit alanında kalmaktadır. 1/1000 ölçekli Alaçatı kıyı kesimi ilave artı revizyon koruma amaçlı uygulama imar planı plan notları geçerlidir. İzmir 1 Nolu KTVK Komisyonu’nun 13.05.2005 gün, 545 sayılı kararı ile onanan etaplama projesinde belirtilen kararlar geçerlidir. İzmir II Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 31.07.2018 gün ve 526 sayılı kararı ile planın devamına karar verilmiştir. İnşaat nizamı ve nispeti E=0.30 h=7.50 (%75)-9.50 (%23)-15.50 (%2) dir."

İhalenin 1. satış günü 19 Temmuz 2022

İhaleye ilişkin birinci satış günü 19 Temmuz 2022, ikinci satış günü ise 19 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

Açık artırmaya katılabilecek isteklilerin, 529 milyon TL'nin yüzde 20'si tutarında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri gerektiği bildirildi.

Fiyatı 1 yılda 4 katına çıktı

Söz konusu arazi, geçen yıl da 147 milyon TL bedelle satışa sunulmuş, ancak alıcı çıkmamıştı. Arazinin fiyatının bir yılda yaklaşık 4 katına çıkması dikkat çekti.