Almanya'da konut fiyatları 23 yılın en sert düşüşünü yaşadı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) konut fiyat endeksini açıkladı.
Almanya’da konut fiyatları Nisan-Haziran döneminde 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 9,9 düştü.
Böylece, konut fiyatlarına ilişkin verilerin toplanmaya başladığı 2000 yılından bu yana en sert düşüşü kaydetti.
Bahçeli ev fiyatlarındaki düşüş yüzde 12,6 oldu
Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde daire fiyatları yüzde 9,8, ve bahçeli ev fiyatları ise yüzde 12,6 düştü.
İnşaat sektöründeki yatırımlar pahalı hale geldi
Avrupa Merkez Bankası, yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarıyla mücadele ediyor. Bu durum da inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomiyi yavaşlatıyor.
Apartman inşaat izinleri düştü
Almanya'da hem inşaat maliyetlerinin hem de faiz oranlarının artırması nedeniyle 2023'ün ilk yarısında apartman inşaat izinlerinde yüzde 27'lik bir düşüş olmuştu.