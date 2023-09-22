Almanya'da konut fiyatları 23 yılın en sert düşüşünü yaşadı Dünyada konut krizi yaşanırken Almanya'daki konut fiyatlarının düştüğü bilgisi paylaşıldı.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) konut fiyat endeksini açıkladı.

Almanya’da konut fiyatları Nisan-Haziran döneminde 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 9,9 düştü.

Böylece, konut fiyatlarına ilişkin verilerin toplanmaya başladığı 2000 yılından bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Bahçeli ev fiyatlarındaki düşüş yüzde 12,6 oldu

Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde daire fiyatları yüzde 9,8, ve bahçeli ev fiyatları ise yüzde 12,6 düştü.

İnşaat sektöründeki yatırımlar pahalı hale geldi

Avrupa Merkez Bankası, yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarıyla mücadele ediyor. Bu durum da inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomiyi yavaşlatıyor.

Apartman inşaat izinleri düştü

Almanya'da hem inşaat maliyetlerinin hem de faiz oranlarının artırması nedeniyle 2023'ün ilk yarısında apartman inşaat izinlerinde yüzde 27'lik bir düşüş olmuştu.