Alt gelir grubunun uygun fiyatlarla konut almalarının önünü açacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yüzyılın Konut Projesi, sektöre göre, hem konut sahipliği oranını artıracak hem de alt gelir grubu vatandaşlara satılık ve kiralık konuta ulaşmasını kolaylaştıracak.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, son yıllarda yaşanan konut sahipliği oranındaki düşüşe, kiralardaki yükselişe ve konuta erişimin zorlaşmasına dikkati çekerek, "Bu adım, alt gelir grubu vatandaşlarımızın konuta ulaşmasını kolaylaştırılacak, çok daha uygun fiyatlarla konut almalarının önünü açacak." dedi.

“ÇOK DÜŞÜK TAKSİTLERLE EV SAHİBİ OLUNABİLECEK”

Çok düşük taksitlerle ev sahibi olunabileceğini vurgulayan Akdoğan, "Hepsini bir bütün olarak ele aldığımızda hem öncelikli grupların hem alt gelir grubundaki vatandaşlarımızın ön planda tutulduğunu görüyoruz. Bu kampanya, hem konut sahipliği oranını artıracak hem de alt gelir grubu vatandaşlarımızın satılık ve kiralık konuta ulaşmasını kolaylaştıracak. Projenin yapıldığı bölgelerde fiyatlara balans ayarı yapacak." şeklinde konuştu.