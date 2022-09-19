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    Ankara'da 127 bin metrekarelik taşınmaz için ihale düzenlenecek

    Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait taşınmaz için 29 Eylül'de ihale düzenlenecek. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
    • 19.09.2022 - 09:03
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    Ankara'da 127 bin metrekarelik taşınmaz için ihale düzenlenecek

    Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan 127 bin metrekarelik 'tarla' vasfındaki taşınmaz için satış ihalesi düzenliyor.

    İhale, 29 Eylül saat 10.00'da, resmi adreste ihale komisyonunca yapılacak.

    Satış bedeli 49 milyon

    Söz konusu taşınmazın satış bedeli 49 milyon 530 bin 500 TL, geçici teminat bedeli ise 1 milyon 485 bin 900 TL olarak belirlendi.

    Kapalı teklif usulüyle yapılacak

    Yatırımcıların radarına giren tarla için ihale kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

    AA'nın aktarımına göre; konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Ankara da 127 bin metrekarelik taşınmaz için ihale düzenlenecek #1


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