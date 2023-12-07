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Ankara'da şaşırtan ev ilanı: Kira bedelini asgari ücret SGK primi olarak belirledi

Ankara'da şaşırtan ev ilanı: Kira bedelini asgari ücret SGK primi olarak belirledi Ankara'da görenleri şaşkına çeviren bir ev ilanı paylaşıldı. Buna göre ev sahibi, evinin kira bedelini 'Asgari ücret primi yatırılarak sigorta yaptırmak' olarak belirledi.