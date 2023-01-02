TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" kapsamında Başkent'te, 18 bin 450 hak sahibini belirlemek için kura çekimi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül’de açıklanan "İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için başvurular tamamlanmış, sıra kura çekimine geçmişti.

Proje kapsamında 4 etapta kura çekimi tamamlandı ve 93 bin 392 kişi hak sahibi oldu.

Ardından kura heyecanında 5'inci etaba geçildi.

18 bin 450 konut için heyecan başladı

20 Aralık 2022 tarihinde Yozgat ve Rize’den başlayan kura çekilişi, 13 Ocak 2023’e kadar devam edecek.

Başkent Ankara'da ise 14 ilçedeki 18 bin 450 konut için 2-12 Ocak tarihleri arasında kura çekimi yapılacak.

Büyük sevinç yaşandı

Kentin Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam ilçelerinde yapılacak bin 563 konut için kura çekimi bugün yapıldı.

Heyecanla sonuçları bekleyen vatandaşlar, kuradan isimleri çıkınca büyük sevinç yaşadı.

Ankara'da yılın ilk kura heyecanı yaşandı VİDEO



"Ev sahibimiz başka birine sattı"

AA'nın aktarımına göre; Sevim Genççınar, kurada isminin çıkmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kiracı olarak oturduğu evininin satıldığını anlatan Genççınar, "6 yıldır kirada oturuyorduk. Ev sahibimiz başka birine sattı. Biz de 6 ay sonra çıkacaktık." diye konuştu.

"Evin çıkacağını hissediyordum ve dua ediyordum"

Genççınar, kirada oturan herkesin ev sahibi olması için dua ettiğini belirterek, "Allah duamı kabul etti. Çok mutluyum. Evin çıkacağını hissediyordum ve dua ediyordum. Evi olmayanlar, kirada oturanlar geç kalmasınlar gelsinler başvursunlar, herkese nasip olsun." ifadelerini kullandı.