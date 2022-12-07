Antalya yangınında yanan 64 evin yapımı tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ tarafından orman yangını sonrası Antalya'da yapımı tamamlanan 64 yeni ev, sahiplerine teslim edilecek.

Geçtiğimiz yıl Antalya'da yaşanan orman yangınlarının yaraları sarılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), orman yangını sonrası Antalya Akseki Kepezbeleni Mahallesi'nde yanan evler için çalışma başlattı.

64 yeni ev yapıldı

DHA'nın haberine göre yangında alevlere teslim olan evlerin yerine TOKİ tarafından 64 ev yapıldı.

Konuya ilişkin TOKİ’den yazılı açıklama yapıldı.

"Hak sahiplerine teslim edilecek"

Açıklamada, “Kepezbeleni Mahallesi’nde 64 yeni evin yapımı tamamlandı. Evler, 3+1 ve 2+1 iki katlı olarak yöresel mimariye uygun olarak yapıldı. Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. İnşası tamamlanan evler bu ay içerisinde hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek. Ayrıca yeni yapılan alanda, köy konağı ve şadırvan yapıldı. İçme suyu hatları çekildi, yeniden elektrik direkleri dikildi.” denildi.

















