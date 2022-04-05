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    Antalya'da kira fiyatları dudak uçuklatıyor

    Enflasyonla birikte artan kira fiyatları, Ukraynalı mültecilerin gelişiyle Antalya'da çığır aştı. Kentte 1+1 daire, ortalama 15 bin TL'ye kiralanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 16:39
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    Antalya'da kira fiyatları dudak uçuklatıyor

    Savaş altında olan memleketlerinden çeşitli ülkelere göç etmek durumunda kalan Ukraynalılar, Tükiye'ye de akın akın gelmeye devam ediyor.

    Türkiye'de daha çok tatil bölgelerini tercih eden Ukraynalılar, kiralık ev ve otel arayışına geçti.

    Enflasyonun başlattığı kira artışları, Rusya Ukrayna savaşı sonrasında yeni bir zirve gördü.

    KİRALAR 10 BİN TL VE ÜZERİ

    Yabancıların akın ettiği Antalya'da kiralık daire fiyatları 15 bin TL'nin üzerinde seyrediyor.

    Savaş mağdurlarının yanı sıra Rus zenginlerinin ve yatırımcıların da bir numaralı tercihi olan kentte, ev kiralamak neredeyse imkansız.

    Antalya da kira fiyatları dudak uçuklatıyor #1

    BÖLGELERE GÖRE KİRA FİYATLARI

    Antalya ilçelerine göre kira fiyatları ise şu şekilde:

    • Konyaaltı merkezde 1+1 daire fiyatı=12.000 TL
    • Alanya'da 1+1 bahçe katı daire fiyatı= 10.00 TL
    • Kepez'de 4+1 daire fiyatı= 14.750 tl
    • Konyaaltı'da 2+1 daire fiyatı=17.000 TL
    • Kaş'ta 1+1 daire= 11.00 TL
    • Kemer'de 2+1 daire= 20.00 TL
    • Muratpaşa'da 3+1 daire= 14.00 TL

    Antalya da kira fiyatları dudak uçuklatıyor #2


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