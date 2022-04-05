Antalya'da kira fiyatları dudak uçuklatıyor

Enflasyonla birikte artan kira fiyatları, Ukraynalı mültecilerin gelişiyle Antalya'da çığır aştı. Kentte 1+1 daire, ortalama 15 bin TL'ye kiralanıyor.

Savaş altında olan memleketlerinden çeşitli ülkelere göç etmek durumunda kalan Ukraynalılar, Tükiye'ye de akın akın gelmeye devam ediyor.

Türkiye'de daha çok tatil bölgelerini tercih eden Ukraynalılar, kiralık ev ve otel arayışına geçti.

Enflasyonun başlattığı kira artışları, Rusya Ukrayna savaşı sonrasında yeni bir zirve gördü.

KİRALAR 10 BİN TL VE ÜZERİ

Yabancıların akın ettiği Antalya'da kiralık daire fiyatları 15 bin TL'nin üzerinde seyrediyor.

Savaş mağdurlarının yanı sıra Rus zenginlerinin ve yatırımcıların da bir numaralı tercihi olan kentte, ev kiralamak neredeyse imkansız.

BÖLGELERE GÖRE KİRA FİYATLARI

Antalya ilçelerine göre kira fiyatları ise şu şekilde: