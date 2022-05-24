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Muratpaşa Belediyesi'nin vezne saatleri yeniden düzenlendi

Muratpaşa Belediyesi'nin vezne saatleri yeniden düzenlendi

Muratpaşa Belediyesi, vergi tahsilat dönemi dolayısıyla vezne saatlerini düzenlendi. Hafta içi saat 19.30’a kadar açık olacak vezneler, Cumartesi ve Pazar da 08.30-17.30 arası çalışacak.