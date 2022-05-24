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    Muratpaşa Belediyesi'nin vezne saatleri yeniden düzenlendi

    Muratpaşa Belediyesi, vergi tahsilat dönemi dolayısıyla vezne saatlerini düzenlendi. Hafta içi saat 19.30’a kadar açık olacak vezneler, Cumartesi ve Pazar da 08.30-17.30 arası çalışacak.
    • 24.05.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 11:53
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    Muratpaşa Belediyesi'nin vezne saatleri yeniden düzenlendi

    Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, emlak, çevre ve temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri tahsilat dönemi dolayısıyla veznelerin çalışma saatlerine yeniden düzenleme getirdi.

    Veznelerde olabilecek yoğunluğun önlenmesi amacıyla Muratpaşa Belediyesi’nin hizmet binasında bulunan vezneler:

    • Merkez vezneleri
    • Ali Çetinkaya Semt Veznesi Tapu
    • Kadastro Bölge Müdürlüğü veznesi

    Çalışma saatleri

    • 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar saat 08.30 - 17.30 saatleri arasında açık olacak.
    • Hafta içi ise 19.30’a kadar hizmet verecek.

    Mükellefler ayrıca, Muratpaşa Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan e-belediye uygulamaları, belediye mobil uygulaması üzerinden de ödemelerini yapılabilecek.

    Muratpaşa Belediyesi nin vezne saatleri yeniden düzenlendi #1


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