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Muratpaşa Belediyesi'nin vezne saatleri yeniden düzenlendi
Muratpaşa Belediyesi, vergi tahsilat dönemi dolayısıyla vezne saatlerini düzenlendi. Hafta içi saat 19.30’a kadar açık olacak vezneler, Cumartesi ve Pazar da 08.30-17.30 arası çalışacak.
- 24.05.2022 - 11:44
- Güncelleme : 24.05.2022 - 11:53
Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, emlak, çevre ve temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri tahsilat dönemi dolayısıyla veznelerin çalışma saatlerine yeniden düzenleme getirdi.
Veznelerde olabilecek yoğunluğun önlenmesi amacıyla Muratpaşa Belediyesi’nin hizmet binasında bulunan vezneler:
- Merkez vezneleri
- Ali Çetinkaya Semt Veznesi Tapu
- Kadastro Bölge Müdürlüğü veznesi
Çalışma saatleri
- 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar saat 08.30 - 17.30 saatleri arasında açık olacak.
- Hafta içi ise 19.30’a kadar hizmet verecek.
Mükellefler ayrıca, Muratpaşa Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan e-belediye uygulamaları, belediye mobil uygulaması üzerinden de ödemelerini yapılabilecek.