Apartman görevlisinin tazminat süreci

2022 yılı kapsamında kapıcıların kıdem tazminatının hesaplanmasıyla birlikte tazminat sürecinde muhatabın kim olduğu da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Bina ve sitelerde yaşayan kiracılar ve konut sahiplerinin karşı karşıya geldiği konulardan biri de hiç şüphesiz kapıcı tazminatı olarak öne çıkmaktadır.

Apartman tazminatı konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, büyük bir borç yükünün altına girebiliyor.

Yeni ev satın alan kişilerin konutta oturmadığı tarihlerde kapıcı tazminatını ödememek için kapsamlı bir araştırma yapması öneriliyor.

KAPICI TAZMİNATINI KİM ÖDER?

Bu sorumluluk kat malikine aittir. Kat Mülkiyeti Kanunu 20'inci maddesi ile bu sorumluluk ev sahibine verilmiştir.

Kapıcıların kıdem tazminatını ödeme yükümlülüğü ev sahibine ait olup kiracının bu tutarı ödemesi halinde yasal olarak kiradan düşme hakkı bulunmaktadır.





SORUMLULUK TAZMİNAT SÜRECİNDE EV SAHİBİ GÖRÜNEN KİŞİTE AİT

Tazminat konusunda eski ve yeni ev sahibi ayrımı yapılmamakta olup sorumluluk tazminatın ödeneceği tarihte evin sahibi olarak görünen kat malikine aittir.



