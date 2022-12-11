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    Apartman sakinlerini yeni bir zam bekliyor

    Yeni yılla birlikte yapılması planlanan yüzde 100'lük aidat zammı, yeni bir tartışmayı gündeme getirdi.
    • 11.12.2022 - 14:47
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    Apartman sakinlerini yeni bir zam bekliyor

    Son 2 yılda Türkiye'nin gündeminde konut zamları yer alıyor.

    Satılık konut fiyatlarıyla birlikte kiraların da artması tepkiyle karşılanıyor.

    Öte yandan kiralarla yarışan aidat ücretleri de son zamanlarda sık sık gündem olmaya başladı.

    Bedeli giderek ağırlaştı

    Özellikle kapsamlı bir sitede oturanlar için çocuk parkı, otopark ve havuz gibi seçenekler cazip görünse de bedeli giderek ağırlaşmaya başladı.

    Geçtiğimiz aylarda duyurulan sosyal konut projesi, konuttaki fahiş fiyat artışını yavaşlatsa da henüz aidatlara yansımış durumda değil.

    Apartman sakinlerini yeni bir zam bekliyor #1

    Yüzde 100 zam kapıda

    Bu kapsamda, sene içerisinde bir kez yapılan aidat zamları, temmuz ayında asgari ücrete gelen ara zam sonrası personel giderleri gerekçe gösterilerek tekrar zamlanmıştı.

    Ocak 2023'te ise site aidatlarına yüzde 100 zam yapılması bekleniyor.

    Ev sahipleri kiracı konumunda

    Kimi kiracılar aidatla beraber iki kira öder hale gelirken, ev sahipleri ise kendi dairelerinde adeta kiracı durumuna gelmekten yakınıyor.

    Beklenen zammı ödemek istemeyen birçok vatandaş, sitelerden taşınmak isterken, kiralık daire bulamamaktan da şikayet ediyor.

    İtiraz hakkı bulunuyor

    Vatandaşların belirlenen yeni tutara itiraz etme hakkı bulunuyor. Yetkililer, bedelin ekonomik gerekçelere uygun olmadan hatalı belirlendiğini düşünen kat maliklerinin, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurabileceğini ifade ediyor.

    Apartman sakinlerini yeni bir zam bekliyor #2


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